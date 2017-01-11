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tuz buz!

Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası, vatandaşla adeta dalga geçti! 15 yıl sonra karla yüzleşti! Kapanan yollara tuz yetmedi. Tatil bölgesi Alaçatı bile bembeyaz hale geldi!

İzmir tuz buz!
Kar yağışı Ege'yi de etkisi altına aldı. , 15 yıl sonra kara karıştı. Kentte sıcaklık sıfırın altına inince vatandaş şoka uğradı. İzmir-Manisa arasında ulaşım güçlükle sağlandı. Kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı. Hatta Adnan Menderes Havalimanı'nın pisti karla kaplanınca uçaklar pistte kaldı.

65 YIL SONRA YAĞDI...
İzmir'in turistik beldesi olan Alaçatı'da kartpostallık manzaralar vardı. İzmir'deki kar ise en çok seraları yaktı. Aşırı soğuk nedeniyle kentteki çiçek seralarını buz kapladı. Çiçekç iler "14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlanıyorduk. Bütün emeklerimiz boşa gitti. Zarardayız. Böyle bir kış görmedik" açıklamasını yaptı. Muğla'da ise 65 yıl sonra 30 santimetre kar yağdı. Muğla'yı Aydın, Denizli ve Antalya'ya bağlayan yollar kapandı. Meteoroloji, Muğla'da son olarak 11 Şubat 1952'de 30 santimetre kar ölçüldüğünü ve 65 yıl sonra tekrar bu kadar kar yağdığını açıkladı. Vali Amir Çiçek'te, bahçeye çıkarak, öğrencilerin kartopu savaşına katıldı. Kar, sıcaklığın 2 dereceye kadar düştüğü Aydın'ın sahil ilçesi Kuşadası'nı da şoka uğrattı. Kuşadası kara teslim olurken Antalya'da da kar vardı. Hava sıcaklığının kışın bile 10 derecenin üzerinde olduğu Antalya'ya dün kar yağdı.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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