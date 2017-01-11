İzmir tuz buz!

Kar yağışı Ege'yi de etkisi altına aldı. İzmir, 15 yıl sonra kara karıştı. Kenttesıcaklık sıfırın altına inince vatandaşşoka uğradı. İzmir-Manisa arasındaulaşım güçlükle sağlandı. Kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı. Hatta Adnan Menderes Havalimanı'nın pisti karla kaplanınca uçaklar pistte kaldı.
65 YIL SONRA YAĞDI...
İzmir'in turistik beldesi olan Alaçatı'da kartpostallık manzaralar vardı. İzmir'deki kar ise en çok seraları yaktı. Aşırı soğuk nedeniyle kentteki çiçek seralarını buz kapladı. Çiçekç iler "14 Şubat SevgililerGünü'ne hazırlanıyorduk. Bütünemeklerimiz boşa gitti. Zarardayız.Böyle bir kış görmedik" açıklamasınıyaptı. Muğla'da ise 65 yıl sonra 30 santimetre kar yağdı. Muğla'yı Aydın, Denizli ve Antalya'ya bağlayan yollar kapandı. Meteoroloji, Muğla'da sonolarak 11 Şubat 1952'de 30 santimetrekar ölçüldüğünü ve 65 yıl sonra tekrarbu kadar kar yağdığını açıkladı. Vali Amir Çiçek'te, bahçeye çıkarak, öğrencilerin kartopu savaşına katıldı. Kar, sıcaklığın 2 dereceye kadar düştüğü Aydın'ın sahil ilçesi Kuşadası'nı da şoka uğrattı. Kuşadası kara teslim olurkenAntalya'da da kar vardı.Hava sıcaklığının kışın bile 10derecenin üzerinde olduğu Antalya'yadün kar yağdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.