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İşte haber bu
Ağrı Doğubayazıt'ta 2 yaşındaki , aileye ait yavru le dakikalarca oynadı. Babası da oğlunun görüntülerini kayda aldı. Köpek, bir süre sonra çocuğun elini . Ağlayarak kaçmaya başlayan çocuk, kendini kovalayan köpekten kurtulamadı. Bu kez kendisi atağa kalktı. Boynuna sarıldığı köpeği ısırdı. Canı yanan hayvan acı içinde kıvrandı.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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