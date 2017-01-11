İstanbul’dan kara haber!

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, vatandaşı altüst etti! İstanbul, buz devriyle sınav verdi. Dün ise İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Ataköy 5. Kısım Camii'ndeki Yasemin Melek Aydın ve Behice Tunçöz'ün cenaze namazı için vatandaşlar tentenin altına girdi. Ancak bu sırada tente, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayıp çöktü. Onlarca kişi tentenin altında kaldı. İlk yardım ekipleri hemen kaza alanına gitti. Faciada 1 kişi öldü. 4'ü ağır 40 kişi de yaralandı. Karın altından çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. 14 kişi taburcu edildi. 26 kişinin ise tedavi altında olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden kişinin ünlü tekstil sahibi Mustafa Ümit Şengezer olduğu öğrenildi. Çöken tentenin altında kalmaktan son anda kurtulan bir kadın şunları söyledi. "Geldiğimiz andan beri kar hızlanmıştı. İlk cenaze namazı kılındıktan sonra bir anda tente çöktü. Kaos oldu. Herkes kendi arkadaşının yardımına koştu. Karın temizlenmesi gerekirdi.Üstteki beyaz yerler eğikti. Üzerimize çökecek gibiydi..." Cenazesi yapılan Melek Aydın'ın kardeşleri, Türkiye'nin en eski tekstil markalarından biri olan Antik Dantel AŞ.'nin sahipleriydi. Öte yandan yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.



