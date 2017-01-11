İşadamının katili tanıdığı çıktı

Almanya'nın tanınmış Türk işadamlarından İsmail Torun, geçtiğimiz Salı günü ortadan kayboldu. Cuma günü ise Ludwigshafen yakınlarındaki Bad Dürkheim kasabasının ormanlık alanında cesedi bulundu. Olayı araştıran Alman polisi, işadamının fidye için kaçırıldığını ve boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Korkunç cinayetin perde arkasına TAKVİM ulaştı. Bunagöre Alman-Türk İşadamlarıDerneği'ne gelen RamazanGökalp, İsmail Torun'u yakıntakibe aldı. İkili, bir arsaiçin konuştu. Bir süre sonra iseGökalp, iki kişinin yardımıyla,işadamını kaçırdı. 1 milyon euroda fidye istedi. İsmail Torun ise bazı işadamları ve yakınlarını arayarak parça parça para istedi. Bu şekilde kaçırıldığının mesajını vermeye çalıştı. Yakınları istenilen miktarı fidyecilere verdi. İşadamının bir yakınına söylediği "Geç kaldınız" sözü ise son konuşması oldu. Alman polisi yaptığı operasyonlaRamazan Gökalp ve ikikişiyi kıskıvrak yakaladı. Zanlıların parayı aldıkları halde işadamını boğarak öldürdükleri belirlendi. 26 Kasım 2016 tarihinde bir İtalyan iş adamınını da öldürdüğü kesinleşen çete üyeleri tutuklandı.
İYİ BİR VATANSEVERDİ
Çetenin Almanya'da bulunan diğer işadamlarını da tehdit ettiği öğrenildi. Cinayetin ardından İsmail Torun'un yakınları konuştu. Torun'un aile dostu Mehtap Özdemir Camcaz, "Böylesine iyi bir insanın buşekilde katledilmiş olması kabuledilebilir bir şey değil" dedi. Çalışma arkadaşı Meryem Parlak ise şunları söyledi: "Bu kadar iyi bir insan acımasızca öldürülüyorsa bunun peşini hiç kimse bırakmamalı. İsmail iyi biriş adamı, hayır sever, iyi bir dostve iyi bir vatanseverdi."
Ramazan Gökalp
İşadamı İsmail Torun, kendisine ait bu lüks araçla kaçırılmıştı.
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