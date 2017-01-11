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İşadamının katili tanıdığı çıktı

’da kaçırılan ve 1 milyon euro fidye ödenmesine rağmen öldürülen ’un katili, tanıdığı çıktı. Yakalanan fidye çetesi üyeleri cezaevine gönderildi

İşadamının katili tanıdığı çıktı
Almanya'nın tanınmış Türk işadamlarından , geçtiğimiz Salı günü ortadan kayboldu. Cuma günü ise Ludwigshafen yakınlarındaki Bad Dürkheim kasabasının ormanlık alanında cesedi bulundu. Olayı araştıran Alman polisi, işadamının fidye için kaçırıldığını ve boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Korkunç in perde arkasına TAKVİM ulaştı. Buna göre Alman-Türk İşadamları Derneği'ne gelen Ramazan Gökalp, İsmail Torun'u yakın takibe aldı. İkili, bir arsa için konuştu. Bir süre sonra ise Gökalp, iki kişinin yardımıyla, işadamını kaçırdı. 1 milyon euro da fidye istedi. İsmail Torun ise bazı işadamları ve yakınlarını arayarak parça parça para istedi. Bu şekilde kaçırıldığının mesajını vermeye çalıştı. Yakınları istenilen miktarı fidyecilere verdi. İşadamının bir yakınına söylediği "Geç kaldınız" sözü ise son konuşması oldu. Alman polisi yaptığı operasyonla Ramazan Gökalp ve iki kişiyi kıskıvrak yakaladı. Zanlıların parayı aldıkları halde işadamını boğarak öldürdükleri belirlendi. 26 Kasım 2016 tarihinde bir İtalyan iş adamınını da öldürdüğü kesinleşen çete üyeleri tutuklandı.

İYİ BİR VATANSEVERDİ
Çetenin 'da bulunan diğer işadamlarını da tehdit ettiği öğrenildi. Cinayetin ardından İsmail Torun'un yakınları konuştu. Torun'un aile dostu Mehtap Özdemir Camcaz, "Böylesine iyi bir insanın bu şekilde katledilmiş olması kabul edilebilir bir şey değil" dedi. Çalışma arkadaşı Meryem Parlak ise şunları söyledi: "Bu kadar iyi bir insan acımasızca öldürülüyorsa bunun peşini hiç kimse bırakmamalı. İsmail iyi bir iş adamı, hayır sever, iyi bir dost ve iyi bir vatanseverdi."




Ramazan Gökalp


İşadamı İsmail Torun, kendisine ait bu lüks araçla kaçırılmıştı.

MEVLÜT YÜKSEL
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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