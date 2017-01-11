Hürriyet'in gizli oy üzerinden yaptığı provokasyon gözlerden kaçmadı. Aktuel.com.tr yazarı Ersoy Dede bugünkü TV yorumunda "Muhalefet partili milletvekilleri açık açık hayır oyu vereceğini söylerken, evet oyu vereceğini açıklayan AK Partili vekiller neden manşet oluyor" sorusunu sordu ve ekledi "Hürriyet provakasyon yapmak için pusuda bekliyor!"

Hürriyet gazetesi bugünkü manşetinde, Anayasa'ya göre Meclis Genel Kurulu'ndaki Anayasa değişikliği oylamalarının gizli yapılması gerektiğinı ancak Ak Partili bakan ve milletvekillerinin kabul oyu kullandıklarını ispat etmek için ret ve çekimser pullarını göstermelerini manşetine taşıdı. Ancak buram buram provokasyon kokan söz konusu manşet tepkilere neden oldu.

HÜRRİYET'TEN YENİ PROVOKASYON

Anayasa değişikliğine ilişkin iç tüzükte gizli oy kullanımını anlamayan Hürriyet, milletvekillerinin kullandıkları oyu ifade etmelerini eleştirmeye kalktı. Kanal 24 ekranlarına Hürriyet'in bu haberi, "Hürriyet'ten yeni provokasyon" olarak yansıdı.

Hürriyet gazetesinin son Anayasa değişikliği paketine ilişkin TBMM'de süren oylamayla alakalı bugünkü manşeti, 24 ekranında böyle eleştirildi.



