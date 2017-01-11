Gizemli katil!

MUĞLA'da Gökhan Günay, kıskandığı eşi Gizem Günay'la tartıştı. Ardından yumruk ve tekme attığı eşine sopayla da vurmaya başladı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Günay, eşiyle cep telefonunu kendisine gösterdiği için tartıştığını, kıskançlık hissine kapıldığını anlattı. Mahkeme, başka bir kadına da tecavüz etmesinden dolayı yargılanmasını dikkate aldı. Günay'ı, ağırlaştırılmış ömür boyu ve 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.