"Menfur saldırıya ilişkin Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda görevli polis memurlarımız tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın M.K. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır."
Gaziantep Valiliği'nden saldırı açıklaması
Gaziantep Valiliği dün Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırıyla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
"Menfur saldırıya ilişkin Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda görevli polis memurlarımız tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın M.K. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır."
Etiketler: Gaziantep Valiliği , saldırı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.