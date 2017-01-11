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'nden açıklaması

dün Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik yla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gaziantep Valiliğinden saldırı açıklaması
Valilikten yapılan açıklamada, şu ana kadar olayın terör bağlantısının bulunmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Menfur ya ilişkin Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda görevli polis memurlarımız tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın M.K. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır."
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba 20:42
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