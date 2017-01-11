Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 31 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde aktif rol oynadıkları belirlenen 105 askerin eşlerine yönelik operasyonu kapsamında gözaltına alınan 84 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Erkman, ifadeler üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda, şüphelilerden 83'ünü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Savcı Erkman, şüphelilerden T.R'yi ise soruları sınav öncesinde aldığını itiraf ettiği ve örgütün çözülmesi yönünde önemli bilgiler verdiği gerekçesiyle adli kontrolle serbest bıraktı.

Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 80'i, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "örgütlü sahtecilik" ve "terör örgütü üyesi olma" suçlarından tutuklandı, 3'ü de adli kontrolle salıverildi.

- SORUŞTURMA

Cumhuriyet Savcısı Erkman'ın talimatıyla 31 ilde, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde aktif rol oynadıkları belirlenen 105 askerin eşlerine yönelik 5 Ocak'ta başlatılan operasyonda, 86 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki şüphelilerden 2'si yeni doğum yaptıkları için Savcı Erkman'ın talimatıyla, ifade işleminin ardından serbest bırakılmıştı.

Zanlılar arasında, araştırma görevlisi, öğretmen, sosyolog, danışman, bilgisayar işletmeni kadrosunda çalışan memurlar bulunuyor. Şüphelilerden 75'inin halen devlet memuru olarak görevini sürdürdüğü belirlendi.

Şüphelilerin eşlerinin albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmen rütbesinde oldukları tespit edildi.

Bazı şüphelilerin eşlerinin, FETÖ'ye himmet parası transferi yaptığı, FETÖ tepe yönetimiyle irtibatlı olduğu, Bank Asya'da para artış hareketi bulunduğu ve ByLock kullandığı belirlendi.

Şüpheliler hakkında, genel kültür-genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına ait soruları sınavdan önce elde ettiklerine dair kuvvetli deliller bulunduğu kaydedildi.