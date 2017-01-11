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Elbebek gül bebek

465 gram ağırlığında dünyaya gelen Zilan, yaşam mücadelesini kazandı. Gördüğü tedavi ile 4 ayda yaklaşık 6 kilograma ulaştı. Kameraların karşısına geçip etrafa gülücükler saçtı...

Elbebek gül bebek
Zilan bebek, 4 ay önce Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde gözlerini açtı. 465 gram doğan minik Zilan için herkes 'el kadar bebek' ifadesini kullandı. 23 haftalıkken hayata merhaba diyen Zilan, doğumun ardından hastanenin yeni doğan bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaşama şansı çok az denilen parmak bebek, bir mucizeye imza attı ve hayatta kaldı. 4 aylık tedavinin ardından 6 kiloya ulaştı. Dün hemşire ablasının kucağında kameraların karşısına çıkan Zilan, etrafa gülücükler saçtı. Hastaneden taburcu olan minik savaşçıyı ailesi büyük bir sevinçle karşıladı. Zilan'a 4 ay boyunca gözü gibi bakan Dr. Şenay Coşkun, şunları anlattı: "500 gramın altında doğan bebeklerin hayatta kalma şansı genelde düşük oluyor. Biz 'Az Elle, Çok Gözle' anlayışıyla bebeklerimize başarılı bir ekip çalışması yürütmekteyiz. 465 gram olarak dünyaya gelen Zilan'ı 6 kilogram ağırlığında sağlıklı bir şekilde ailesine teslim ettik." Hastane Yöneticisi Dr. Dilfuza Ağalıoğlu ise şunları söyledi: "465 gr doğan Zilan bebeğe yapılan tedaviler iyi sonuç verdi. Bu sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."


Zilan, doğduğunda avuç içi kadardı. 4 ayda gördüğü tedavi ile imkansızı başardı. 465 gramdan 6 kiloya çıkan bebek, hastane personelinin de sevgisini kazandı.

Yusuf GÜNEŞ
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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