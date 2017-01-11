Merkez Bankası'nın müdahalesi ile 3,75 seviyelerine kadar inen dolar bu sabah yeniden yükselerek rekor kırdı. 3.8960 TL ile yeni tarihi zirveyi gören dolar 3.85 TL seviyesinde işlem görüyor.

4.1128 TL'ye kadar çıkan euro ise 4.0715 TL'de bulunuyor.

Küresel piyasalar, veri trafiğinin zayıf olmasının da etkisiyle sakin bir seyir izlerken, yurtiçinde bugün açıklanacak cari açık verisi ve yükseliş eğilimini sürdüren döviz kurları yatırımcıların odak noktasına yerleşti.