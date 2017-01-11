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ne kadar? (11.01.2017)

bu sabah yeni bir rekora imza atıp 3.8960 TL seviyesini gördü. ise 4.1128 TL'ye kadar çıktı.

Dolar yine rekor kırdı

Merkez Bankası'nın müdahalesi ile 3,75 seviyelerine kadar inen bu sabah yeniden yükselerek rekor kırdı. 3.8960 TL ile yeni tarihi zirveyi gören dolar 3.85 TL seviyesinde işlem görüyor.

4.1128 TL'ye kadar çıkan ise 4.0715 TL'de bulunuyor.

Küresel piyasalar, veri trafiğinin zayıf olmasının da etkisiyle sakin bir seyir izlerken, yurtiçinde bugün açıklanacak cari açık verisi ve yükseliş eğilimini sürdüren döviz kurları yatırımcıların odak noktasına yerleşti.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba 11:12
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hakan hakan

ne olacak böyle? 3 ayda para birimimiz 1 lira değer kaybetti. Merkez bankasının müdahalesi yetersiz. Finansal teröristler istediklerini elde ediyorlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 11.01.2017 11:32
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