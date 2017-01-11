CHP'li Berberoğlu için müebbet istemi

MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yeşilkaya, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Enis Berberoğlu, Erdem Gül ile tarafların avukatları katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yeşilkaya, sanıklar Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu hakkında "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti.
Mütalaada Enis Berberoğlu'nun ayrıca "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
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Yanlış hatırlamıyorsam geçen gün kılıçdaroğlu yeni anayasa paketine evet diyecekleri vatana ihanetle itham etmişti..İrancılar, terörist cenazesinde ağlayan vekilleri, casuslar..bunlar chp nin nasıl bir parti olduğu konusunda yeterce fikir vermiyormu size?
yamyam barbar AB bunları vermez çünkü bu hainler onların köpekleri, sahibi köpeklerini verir mi? vermez o zaman bu köpekler acil yasa çıkarılıp bu güzelim ülkeye 3 ay içinde dönmeyen vatandaşlıktan çıkarılsın. hayvanla uğraşacak vakti yok bu milletin.
Kılıçtaroğlu'nun dava arkadaşları ya fetöcü yada Pkk'lı.Utanmadan Atatürk'ü ağızlarına alıyorlar.Bu kadar kirli,tutarsız,mesnetsiz ve karaktersiz bir siyaset anlayışı olamaz.
chpkk nin zihniyeti sicili bozuk bu soysuz vatan hainlerinin dokunulmazliklari derhal dusurulup yargilanmali
CHP LI VEKILLER ATATÜRK MASKESI ALTINDA FETOYA CALISIYOR BU TERÖRISTLER K.KILICDAROGLU FETONUN IKINCI ADAMI OLUYOR SEREFSIZ VATANHAINI:
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