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CHP'li Berberoğlu için müebbet istemi

MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, CHP Milletvekili 'nun "Gizli bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Ayrıca hakkında da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

CHPli Berberoğlu için müebbet istemi

MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yeşilkaya, CHP Milletvekili 'nun "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Enis Berberoğlu, ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yeşilkaya, sanıklar , Erdem Gül ve Enis Berberoğlu hakkında "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mütalaada Enis Berberoğlu'nun ayrıca "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba 11:20
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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Cesur DUYARLI Cesur DUYARLI

Yanlış hatırlamıyorsam geçen gün kılıçdaroğlu yeni anayasa paketine evet diyecekleri vatana ihanetle itham etmişti..İrancılar, terörist cenazesinde ağlayan vekilleri, casuslar..bunlar chp nin nasıl bir parti olduğu konusunda yeterce fikir vermiyormu size?

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evet0
hayır0
cevapla 11.01.2017 16:29
mehmet mehmet

yamyam barbar AB bunları vermez çünkü bu hainler onların köpekleri, sahibi köpeklerini verir mi? vermez o zaman bu köpekler acil yasa çıkarılıp bu güzelim ülkeye 3 ay içinde dönmeyen vatandaşlıktan çıkarılsın. hayvanla uğraşacak vakti yok bu milletin.

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evet1
hayır0
cevapla 11.01.2017 16:20
ihpus2922 ihpus2922

Kılıçtaroğlu'nun dava arkadaşları ya fetöcü yada Pkk'lı.Utanmadan Atatürk'ü ağızlarına alıyorlar.Bu kadar kirli,tutarsız,mesnetsiz ve karaktersiz bir siyaset anlayışı olamaz.

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evet5
hayır0
cevapla 11.01.2017 13:45
memo memo

chpkk nin zihniyeti sicili bozuk bu soysuz vatan hainlerinin dokunulmazliklari derhal dusurulup yargilanmali

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evet9
hayır2
cevapla 11.01.2017 12:00
yarho yarho

CHP LI VEKILLER ATATÜRK MASKESI ALTINDA FETOYA CALISIYOR BU TERÖRISTLER K.KILICDAROGLU FETONUN IKINCI ADAMI OLUYOR SEREFSIZ VATANHAINI:

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evet8
hayır2
cevapla 11.01.2017 11:59
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