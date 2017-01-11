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'li Selina Doğan'dan skandal paylaşım

Türkiye'de muhalefetin ne durumda olduğunu bir kez daha gözler önüne serildi. 'li Selina Doğan, sosyal medyada dolaşan bir caps üzerinden muhalefet yapmak isterken rezil oldu.

CHPli Selina Doğandan skandal paylaşım

İstanbul Milletvekili Selina Doğan, anayasa değişikliği teklifi tartışmalarına montajlanan bir caps ile katıldı.

Görselin doğru olduğuna inanarak algı yönetimi yapıldığını iddia eden CHP'li Selina Doğan; anayasa değişikliği teklifini hatırlattı: Çeyrek dolar diye kandırdıklarınız size bütün hayır diyecek! Bekleyin ve görün.

CHP'li vekilin bu paylaşımı, Türkiye'de ana muhalefetin ne durumda olduğunu da gözler önüne serdi.



Görselin orjinal hali:
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba 18:08
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