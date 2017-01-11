CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, anayasa değişikliği teklifi tartışmalarına montajlanan bir caps ile katıldı.

Görselin doğru olduğuna inanarak algı yönetimi yapıldığını iddia eden CHP'li Selina Doğan; anayasa değişikliği teklifini hatırlattı: Çeyrek dolar diye kandırdıklarınız size bütün hayır diyecek! Bekleyin ve görün.

CHP'li vekilin bu paylaşımı, Türkiye'de ana muhalefetin ne durumda olduğunu da gözler önüne serdi.







Görselin orjinal hali:

