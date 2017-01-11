Yol Durumu
  1. Kılıçdaroğlu oy kullanmadı
  2. Bu iş bitmedi

Bu oran kabulün işaretidir

Bu oran kabulün işaretidir
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesinde 338 kabul oyu çıkmasıyla ilgili sorulan bir soruya şöyle cevap verdi: İlk oylamadır ve yeterlidir. Bu durum Anayasa paketinin TBMM'den kabul edilerek çıkacağına işaret ediyor. Bundan sonraki oylamada daha fazla oy çıkmasını tahmin ediyoruz. Bu anayasa paketinin, TBMM'den kabul edilerek çıkacağının işaretidir...
Etiketler:
  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar