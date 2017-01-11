Bu oran kabulün işaretidir

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesinde 338 kabul oyu çıkmasıyla ilgili sorulan bir soruya şöyle cevap verdi: İlk oylamadır ve yeterlidir. Bu durum Anayasa paketinin TBMM'den kabul edilerek çıkacağına işaret ediyor. Bundan sonraki oylamada daha fazla oy çıkmasını tahmin ediyoruz. Bu anayasa paketinin, TBMM'den kabul edilerek çıkacağının işaretidir...