Bu iş bitmedi

Başbakan Binali Yıldırım, konferans için Ankara'da bulunan büyükelçileri Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Öğle yemeğinde büyükelçilere hitap eden Yıldırım özetle şunları söyledi:



2016 kolay bir yıl olmadı. Türkiyemiz için en büyük bıraktığı iz, 15 Temmuz darbe girişimi. Türk milleti 15 Temmuz'da ikinci istiklal mücadelesini açık ve net bir şekilde kazanmıştır.



Dünyaya bakıyoruz, "Türkler çok güzel iş yapıyor". Avrupa ülkeleri bol bol konuşuyor. Ya bırakın konuşmayı kardeşim siz de gelin el atın, biraz yük alın.



FETÖ fakir fukaradan topladıkları paraları şimdi algı operasyonu yapmak, turizme, ekonomiye güvenliğimize zarar verecek her türlü faaliyetler için oluk oluk para harcıyorlar.



Alınganlığımız şudur, FETÖ darbe girişiminden sonra yüksek bir sesle kınamak yerine "darbecileri fazla hırpalamayın" demeleri.



FETÖ mücadelesi birinci konumuz. Bulunduğunuz ülkede hiç yılmadan bu mücadeleyi yapacaksınız. Bu iş bitmiş değil, bu sadece bizim için tehdit değil. Aynı zamanda bulunduğunuz ülkeler için de büyük tehdittir.



BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

TBMM Genel Kurulu'nda, anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesinin kabulünün ardından Başbakan Binali Yıldırım, Bahçeli'nin yanına kadar gidip teşekkür etti.