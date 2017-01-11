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’a bir şok daha

Boydak’a bir şok daha
Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı , oğlu ve kardeşinin İstanbul'da gözaltına alındığını duyurdu. Mustafa , konuyla ilgili olarak sosyal paylaşım sitesi hesabından "Büyük oğlum Mahmut Sami ve kardeşim Bekir, 6 gündür İstanbul'da gözaltında. Sabahtan itibaren mahkemeye çıkılacak" ifadelerini kullandı.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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