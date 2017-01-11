Başbakan ile Kılıçdaroğlu arasında sürpriz görüşme

Anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda sürüyor. İkinci gün oturumda, teklifin birinci ve ikinci maddeleri kabul edildi.
Zaman zaman gergin anların yaşandığı görüşmelerin ikinci gün mesaisine ise sıcak görüntüler damga vurdu. Muhalefet kulisini ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile çay içti sohbet etti.
Anayasa değişiklik teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki 2. gün mesaisi yaklaşık 13 saat sürdü. Oylamalar için Meclis'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeni ile parlamento muhabirleri derneğini ziyaret etti.
Anayasa değişiklik teklifine ilişkin süreci değerlendirdi. Başbakan maddelerin oylamalarına yönelik bir endişesinin olmadığını söyledi. Görüşmelerin seyrini de olumlu olarak niteledi.
BAŞBAKAN, KILIÇDAROĞLU'YLA ÇAY İÇTİ
Başbakan daha sonra sürpriz bir şekilde muhalefet kulisine gitti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştı. İkili, çay eşliğinde bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun "teklifi geri çekseniz ne kadar güzel olur" sözlerini Başbakan Yıldırım gülerek karşıladı.
İkili arasındaki sohbete daha sonra MHP'li Ekmelettin İhsanoğlu da katıldı.
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KILIÇTAROĞLU HERKESİ SEVEN BEN,SENDEN NEFRET EDİYORUM.SAÇMALIKLARINDAN BIKTIK USANDIK.AKADEMİK BİR DEĞERİNDE YOK.NE İŞE YARARSIN
yamyam kemal,katilleri koruyyan koruyyan kemal bu vatanin insanlari cocuklari neden oluyyor? sen bu memlekete bela olmak icin varsin, senin ipini cekseler cok daha iyi olur
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