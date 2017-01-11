Yol Durumu
  1. İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı
  2. Rusya vizeyi kaldırıyor mu?

Başbakan ile Kılıçdaroğlu arasında sürpriz görüşme

Meclis'te anayasa değişiklik teklifinin maddeleri oylanırken Başbakan Yıldırım sürpriz bir şekilde muhalefet kulisine gitti. Kılıçdaroğlu'yla çay eşliğinde sohbet eden Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun "Teklifi geri çekseniz ne kadar güzel olur" sözlerini gülerek karşıladı.

Başbakan ile Kılıçdaroğlu arasında sürpriz görüşme

Anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda sürüyor. İkinci gün oturumda, teklifin birinci ve ikinci maddeleri kabul edildi.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı görüşmelerin ikinci gün mesaisine ise sıcak görüntüler damga vurdu. Muhalefet kulisini ziyaret eden Başbakan , CHP Lideri ile çay içti sohbet etti.

Anayasa değişiklik teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki 2. gün mesaisi yaklaşık 13 saat sürdü. Oylamalar için Meclis'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeni ile parlamento muhabirleri derneğini ziyaret etti.

Anayasa değişiklik teklifine ilişkin süreci değerlendirdi. Başbakan maddelerin oylamalarına yönelik bir endişesinin olmadığını söyledi. Görüşmelerin seyrini de olumlu olarak niteledi.

BAŞBAKAN, KILIÇDAROĞLU'YLA ÇAY İÇTİ
Başbakan daha sonra sürpriz bir şekilde muhalefet kulisine gitti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştı. İkili, çay eşliğinde bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun "teklifi geri çekseniz ne kadar güzel olur" sözlerini Başbakan Yıldırım gülerek karşıladı.

İkili arasındaki sohbete daha sonra MHP'li Ekmelettin İhsanoğlu da katıldı.
Etiketler: ,
  • 11 Ocak 2017, Çarşamba 13:34
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
murat murat

KILIÇTAROĞLU HERKESİ SEVEN BEN,SENDEN NEFRET EDİYORUM.SAÇMALIKLARINDAN BIKTIK USANDIK.AKADEMİK BİR DEĞERİNDE YOK.NE İŞE YARARSIN

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 11.01.2017 16:30
enes enes

yamyam kemal,katilleri koruyyan koruyyan kemal bu vatanin insanlari cocuklari neden oluyyor? sen bu memlekete bela olmak icin varsin, senin ipini cekseler cok daha iyi olur

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 11.01.2017 14:53
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar