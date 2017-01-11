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Ali Cengiz oyunu

Tecavüzcü Cengiz Dok, başını taşla ezip boğazını keserek öldürdüğü kızla ilgili “Hayat kadınıydı, kolumu ısırınca ne yaptığımı hatırlamıyorum” dedi

Ali Cengiz oyunu
Antalya'da 14 Ağustos'ta ormanlık alanda başı taşla ezilip, boğazı kesilerek öldürülen yarı çıplak halde cesedi bulunan Gülizar Turan'ın i Cengiz Dok, mahkemede ifade değiştirdi. Tok hakkında Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Savunmasını yapan tecavüzcü katil, "Bana uyuşturucu madde bağımlısı ve hayat kadını olduğunu söyledi. 40 lira verip kendisiyle birlikte oldum. Bana küfretti, yüzüme tükürdü. Kolumu ısırdı. Can havliyle bıçağı çıkardım. Sonrasını hatırlamıyorum. dedi. Gözüyaşlı anne Menekşe Kocabaş ise kızının sanığın iddia ettiği gibi para karşılığında ilişkiye giren biri olmadığını belirtti. "Kızıma iftira atıyor. En ağır cezayı alsın, hapiste çürüsün" dedi.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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