Ali Cengiz oyunu

Antalya'da 14 Ağustos'ta ormanlık alanda başı taşla ezilip, boğazı kesilerek öldürülen yarı çıplak halde cesedi bulunan Gülizar Turan'ın katili Cengiz Dok, mahkemede ifade değiştirdi. Tok hakkında Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Savunmasını yapan tecavüzcü katil, "Bana uyuşturucu madde bağımlısı ve hayat kadını olduğunu söyledi. 40 lira verip kendisiyle birlikte oldum. Bana küfretti, yüzüme tükürdü. Kolumu ısırdı. Can havliyle bıçağı çıkardım. Sonrasını hatırlamıyorum. dedi. Gözüyaşlı anne MenekşeKocabaş ise kızının sanığın iddia ettiği gibi para karşılığında ilişkiye giren biri olmadığını belirtti. "Kızıma iftira atıyor.En ağır cezayı alsın,hapiste çürüsün" dedi.
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