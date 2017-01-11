Akgün kara gün

Uşak'ta makine operatörü Ethem Akgün (30), cep telefonunu şarj etmek için kullandığı taşınabilir güç kaynağını elektrik prizine taktı. Yaklaşık 5 saniye sonra patlayan şarj aleti, yüzlerce minik parçaya ayrıldı. Metal parçalar Akgün'ün vücuduna saplandı. Ağır yaralanan Akgün, 3 gün yoğun bakımda kaldı. Akgün, patlayan Çin malı Power Bank'ı 35 lirayaaldığını belirtti. "Ucuzolduğu için tercih ettim.Sakın benim yaptığımhatayı siz yapmayın" diye uyardı.
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