Akgün kara gün

Uşak'ta makine operatörü Ethem Akgün (30), cep telefonunu şarj etmek için kullandığı taşınabilir güç kaynağını elektrik prizine taktı. Yaklaşık 5 saniye sonra patlayan şarj aleti, yüzlerce minik parçaya ayrıldı. Metal parçalar Akgün'ün vücuduna saplandı. Ağır yaralanan Akgün, 3 gün yoğun bakımda kaldı. Akgün, patlayan Çin malı Power Bank'ı 35 liraya aldığını belirtti. "Ucuz olduğu için tercih ettim. Sakın benim yaptığım hatayı siz yapmayın" diye uyardı.