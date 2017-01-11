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Akgün kara gün

Taşınabilir cep telefonu şarj aleti bomba gibi patladı. Ağır yaralanan makine operatörü Akgün, adeta kara gün yaşadı.

Akgün kara gün
Uşak'ta makine operatörü Ethem Akgün (30), cep telefonunu şarj etmek için kullandığı taşınabilir güç kaynağını elektrik prizine taktı. Yaklaşık 5 saniye sonra patlayan şarj aleti, yüzlerce minik parçaya ayrıldı. Metal parçalar Akgün'ün vücuduna saplandı. Ağır yaralanan Akgün, 3 gün yoğun bakımda kaldı. Akgün, patlayan Çin malı Power Bank'ı 35 liraya aldığını belirtti. "Ucuz olduğu için tercih ettim. Sakın benim yaptığım hatayı siz yapmayın" diye uyardı.
  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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