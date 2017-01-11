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Acı film

Bir gençle mesajlaştığı için kocası tarafından dövülen genç kadın, çizgi film izleyen ikiz kızlarını zehirledi. Sonra da intihar etti. Babanın 18 Aralık’ta paylaştığı mesaj yürekleri titretti

Acı film
Bursa'da dün 3 yaşındaki ikiz kızlarını öldürüp daha sonra eşi Mustafa Kahraman'a, 'Hakkını helal et' yazılı SMS attıktan sonra intihar eden 24 yaşındaki Zahide Kahraman ve çocukları, Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nde toprağa verildi. Çekirge Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışırken eşinin gönderdiği 'Hakkını helal et' yazılı mesajı alınca taksi tutup evine gelen Mustafa Kahraman, eşi ve ikiz kızlarının cesediyle karşılaştı. Kızlarına düşkün olan ve isimlerini kollarına yazan baba Kahraman, olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Kahraman'ın 18 Aralık'ta sosyal medyadaki paylaşımı yürekleri sızlattı.

MESAJ DAYAĞI
İntihar eden 'ın, zehirlediği ikiz kızların cansız bedenleri de oturma odasında aynı koltukta bulundu. İkizler Şengül Eslem ve Erçin'in televizyonda çizgi film izlerken öldükleri belirlendi. Polis, ikiz kızlarını zehirledikten sonra intihar eden Zahide Kahraman'ın cep telefonuna el koydu. Zahide Kahraman'ın bir süre önce S.Ç. isimli erkek arkadaşı ile telefonda mesajlaştığı, bunu gören Mustafa Kahraman'ın kendisine kızdığı ve S.Ç.'yi dövdüğü öne sürüldü. Aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle Zahide Kahraman'ın evi terk ettiği ve 5 gün sonra eşiyle barışıp yeniden bir araya geldikleri iddia edildi.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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