Bursa'da dün 3 yaşındaki ikiz kızlarını öldürüp daha sonra eşi Mustafa Kahraman'a, 'Hakkını helal et' yazılı SMS attıktan sonra intihar eden 24 yaşındaki Zahide Kahraman ve çocukları, Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nde toprağa verildi. Çekirge Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışırken eşinin gönderdiği 'Hakkını helal et' yazılı mesajı alınca taksi tutup evine gelen Mustafa Kahraman, eşi ve ikiz kızlarının cesediyle karşılaştı. Kızlarına düşkün olan ve isimlerini kollarına yazan baba Kahraman, olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Kahraman'ın 18 Aralık'ta sosyal medyadaki paylaşımı yürekleri sızlattı.
MESAJ DAYAĞI
İntihar eden Zahide Kahraman'ın, zehirlediği ikiz kızların cansız bedenleri de oturma odasında aynı koltukta bulundu. İkizler ŞengülEslem ve Erçin'intelevizyonda çizgi filmizlerken öldükleribelirlendi. Polis, ikiz kızlarını zehirledikten sonra intihar eden Zahide Kahraman'ın cep telefonuna el koydu. Zahide Kahraman'ın bir süre önce S.Ç. isimli erkek arkadaşıile telefonda mesajlaştığı, bunu gören Mustafa Kahraman'ın kendisine kızdığı ve S.Ç.'yi dövdüğü öne sürüldü. Aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle Zahide Kahraman'ın evi terk ettiği ve 5 gün sonra eşiyle barışıp yeniden bir araya geldikleri iddia edildi.
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