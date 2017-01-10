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Yunan’a kaçan in davası görüldü

'a kaçan 8 darbeciden ikisinin Türkiye’ye iadesine yapılan itiraz başvuruları, Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nde görüldü. Karar, 23 Ocak’a ertelendi.

Yunan’a kaçan darbecilerin davası görüldü

in Türkiye'ye iadesine yapılan itiraz başvurularının Yüksek Mahkeme'nin Ceza Dairesi'nde görüşülerek karara bağlanması bekleniyordu.

Darbeci Süleyman Özkaynakcı ve Bilal Kurugül'ün davaları görüldü.

Ancak karar 23 Ocak'a ertelendi.

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından, 'a kaçan 8 darbeciden üçünün iade talebi kabul edilmişti.

5 askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.
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  • 10 Ocak 2017, Salı 18:36
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