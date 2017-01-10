Yunan’a kaçan darbecilerin davası görüldü

Darbecilerin Türkiye'ye iadesine yapılan itiraz başvurularının Yüksek Mahkeme'nin Ceza Dairesi'nde görüşülerek karara bağlanması bekleniyordu.
Darbeci Süleyman Özkaynakcı ve Bilal Kurugül'ün davaları görüldü.
Ancak karar 23 Ocak'a ertelendi.
15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından, Yunanistan'a kaçan 8 darbeciden üçünün iade talebi kabul edilmişti.
5 askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.
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