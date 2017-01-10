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isimli kullanıcı tutuklandı

'daki terör saldırısından önce eğlence merkezinin sosyal medya hesabına, 'Sizi istiyorum', 'Dövüşe 5 kala' yazan '' adlı sosyal medya hesabının sahibi tutuklandı

Reina saldırısıyla ilgili yeni gelişme
İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği 'daki katliamdan kısa süre önce, eğlence merkezinin sosyal medya hasabına, '' adlı sosyal medya kullanıcısı tarafından, 'Sizi istiyorum', 'Dövüşe 5 kala' mesajları yazıldı. Söz konusu hesabın kullanıcısı olduğu iddia edilen F.S.M., polis ekipleri tarafından Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan F.S.M., bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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  • 10 Ocak 2017, Salı 19:52
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