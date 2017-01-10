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Valilik: Kaçan yok

Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik da tek saldırganın bulunduğunu ve bu in de çatışma anında öldürüldüğünü açıkladı.

Valilik: Kaçan terörist yok
Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik da tek saldırganın bulunduğunu ve bu in de çatışma anında öldürüldüğünü açıkladı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıda bir terörist öldürülürken, ikinci teröristin kaçtığı iddia edilmişti. , saldırganın tek kişi olduğunu, etkisiz hale getirilen saldırganla birlikte bir tabanca ele geçirildiğini ve saldırıda ikinci bir kişinin bulunmadığını açıkladı. Saldırıyla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı da belirtildi.
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  • 10 Ocak 2017, Salı 19:07
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