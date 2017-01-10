Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıda bir terörist öldürülürken, ikinci teröristin kaçtığı iddia edilmişti. Gaziantep Valiliği, saldırganın tek kişi olduğunu, etkisiz hale getirilen saldırganla birlikte bir tabanca ele geçirildiğini ve saldırıda ikinci bir kişinin bulunmadığını açıkladı. Saldırıyla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı da belirtildi.
Valilik: Kaçan terörist yok
Gaziantep Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıda tek saldırganın bulunduğunu ve bu teröristin de çatışma anında öldürüldüğünü açıkladı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıda bir terörist öldürülürken, ikinci teröristin kaçtığı iddia edilmişti. Gaziantep Valiliği, saldırganın tek kişi olduğunu, etkisiz hale getirilen saldırganla birlikte bir tabanca ele geçirildiğini ve saldırıda ikinci bir kişinin bulunmadığını açıkladı. Saldırıyla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı da belirtildi.
Etiketler: Gaziantep , Gaziantep Valiliği , saldırı , terörist , açıklama
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