Seferler bugün de iptal!

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri ile 07.00 Yenikapı-Bandırma, 07.00 Yalova-Pendik, 07.15 Yalova-Yenikapı, 07.30 Yenikapı-Bursa, 07.30 Bursa-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova, 08.00 Pendik-Yalova, 08.00 Yalova-Pendik hızlı feribot seferleri gerçekleştirilemedi.

Bugün ayrıca saat 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri ile 09.00 Pendik-Yalova, 09.00 Yalova-Pendik, 09.45 Yalova-Yenikapı, 09.45 Yenikapı-Yalova, 10.00 Yalova-Pendik, 10.00 Pendik-Yalova, 11.00 Pendik-Yalova, 11.00 Yalova-Pendik, 11.45 Yalova-Yenikapı, 11.45 Yenikapı-Yalova, 12.00 Yalova-Pendik, 12.00 Pendik-Yalova hızlı feribot seferleri de yapılamayacak.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.