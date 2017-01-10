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Seferler bugün de iptal!

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Seferler bugün de iptal!

'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri ile 07.00 Yenikapı-Bandırma, 07.00 Yalova-Pendik, 07.15 Yalova-Yenikapı, 07.30 Yenikapı-Bursa, 07.30 Bursa-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova, 08.00 Pendik-Yalova, 08.00 Yalova-Pendik hızlı feribot seferleri gerçekleştirilemedi.

Bugün ayrıca saat 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri ile 09.00 Pendik-Yalova, 09.00 Yalova-Pendik, 09.45 Yalova-Yenikapı, 09.45 Yenikapı-Yalova, 10.00 Yalova-Pendik, 10.00 Pendik-Yalova, 11.00 Pendik-Yalova, 11.00 Yalova-Pendik, 11.45 Yalova-Yenikapı, 11.45 Yenikapı-Yalova, 12.00 Yalova-Pendik, 12.00 Pendik-Yalova hızlı feribot seferleri de yapılamayacak.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
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  • 10 Ocak 2017, Salı 09:15
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