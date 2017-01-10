Sabri bey naFAKA bastı

Giyim markası Sabri Özel'in sahibi Malatyalı iş adamı Sabri Özel (67) ile Emel Boyar (52), altı yıl önce 23 yıllık evliliklerini bitirdi. Boyar, yasak aşk iddiasıyla 2011'de açtığı davada 5 milyon TL tazminat istedi. Boşanma protokolü imzalayan çift ayrıldı. Tek çocuğun velayeti anneye verilirken, Sabri Özel boşandığı eşine aylık 10 bin TL nafaka ödemeyi kabul etti. Protokole göre Sabri Özel, Boyar'a bir villa da devretti. Yine protokoldeÖzel, 5 yıl içinde birlüks araç almayı ve 1milyon liralık tazminatıödeyeceğini taahhütetti. Eski eşinin sözleri yerine getirmediğini öne süren Emel Boyar, İstanbulİcra Müdürlüğü'ndehaciz işlemi başlattı. Boyar, eski eşinin gayrimenkullerinin haczini istedi. İcra takibine itiraz eden Sabri Özel, protoldearaç belirtildiğini ancakaraç bedeli olan birrakamın yazılmadığınıbelirtti. Ünlü işadamı Özel, icra takibinin iptali içinde dava açtı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.