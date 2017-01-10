Sabri bey naFAKA bastı

Giyim markası Sabri Özel'in sahibi Malatyalı iş adamı Sabri Özel (67) ile Emel Boyar (52), altı yıl önce 23 yıllık evliliklerini bitirdi. Boyar, yasak aşk iddiasıyla 2011'de açtığı davada 5 milyon TL tazminat istedi. Boşanma protokolü imzalayan çift ayrıldı. Tek çocuğun velayeti anneye verilirken, Sabri Özel boşandığı eşine aylık 10 bin TL nafaka ödemeyi kabul etti. Protokole göre Sabri Özel, Boyar'a bir villa da devretti. Yine protokolde Özel, 5 yıl içinde bir lüks araç almayı ve 1 milyon liralık tazminatı ödeyeceğini taahhüt etti. Eski eşinin sözleri yerine getirmediğini öne süren Emel Boyar, İstanbul İcra Müdürlüğü'nde haciz işlemi başlattı. Boyar, eski eşinin gayrimenkullerinin haczini istedi. İcra takibine itiraz eden Sabri Özel, protolde araç belirtildiğini ancak araç bedeli olan bir rakamın yazılmadığını belirtti. Ünlü işadamı Özel, icra takibinin iptali içinde dava açtı.



Ümit UZUN