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Polisin dikkati faciayı önledi

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü'ne girmek isteyen canlı bomba, polisin dikkati sayesinde hedefini gerçekleştiremeden öldürüldü. Polis, büyük bir faciayı önledi.

Polisin dikkati faciayı önledi

Gaziantep'te teröristler Emniyet Müdürlüğü'ne saldırdı. Canlı bomba olduğu değerlendirilen bir terörist ise içeri giremeden polisin dikkati sayesinde öldürüldü.

Gaziantep'te saat 15: 23'te, kimlik ve diğer resmi işlemler için emniyete gelen Suriyelilerin arasına karışan 2 terörist, gruptan ayrılıp, emniyet personeli ve araç giriş-çıkışı için kullanılan kapıya yöneldi. Kapıda bulunan nöbetçi polis durumlarından şüphelendiği 2 teröriste dur ihtarında bulundu. Bunun üzerine teröristlerden biri silahını çıkarıp nöbetçi polise ateş etmeye başladı. İlk ateşte yaralanmasına rağmen, nöbetçi polis de karşılık verdi.

KAPIDAKİ POLİSLER TERÖRİSTİ ÖLDÜRDÜ
Bu sırada emniyetin bahçesinde bulunan diğer polisler de uzun namlulu silahlarla ateş ederek teröristi vurdu. Diğer terörist ise yaya olarak kaçtı. Bölgede ve emniyet çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken özel harekat timleri kaçan teröristin yakalanması için operasyon başlattı. Bomba imha uzmanları da, ölen teröristin cesedi üzerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, teröristlerin bombalı saldırı planladıkları üzerinde duruyor.
  • 10 Ocak 2017, Salı 17:30
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ayşe Ayşe

Antep polisine ve aslında tüm polis teşkilatımıza saygılarımızla .. Rabbim onları korusun...

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cevapla 10.01.2017 18:56
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