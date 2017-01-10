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Okullar tatil edildi!

İstanbul Valisi Vasip Şahin, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da yarın da okulların tatil edildiği açıkladı.

İstanbulda eğitime kar engeli!

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenenin üzerindeki kar yağışı nedeniyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime yarın da ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Ocak Cuma akşam saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan kar yağışının yoğunluğunun tahminlerin üzerinde seyrettiği belirtildi.

Açıklamada, yoğun yağış nedeniyle meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara caddeler, sokaklarda araç ve yaya ulaşımında yol açtığı olumsuz etkilerin göz önüne alındığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Herhangi bir sıkıntı ve mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, özel eğitim ve rehabilitasyon ile rehberlik araştırma ve halk eğitim merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine yarın (11 Ocak Çarşamba) ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personelle hamile çalışanlar da idari izinli sayılacaktır."

İstanbul Valiliği, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, dün ve bugün de eğitim-öğretime ara vermişti.
  • 10 Ocak 2017, Salı 14:35
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