Mevlit okuttu cezadan kurtuldu

Trabzon'da geçen yıl meydana gelen olay, akıllara durgunluk verdi! Ü.İ. (27) isimli genç kız, vefat eden babasının adı ve fotoğraflarını; amcası C.İ. (68)'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta sahte profil oluşturarak kullandığını iddia etti. Amcasını savcılığa şikayet etti. Soruşturma için bir uzlaştırmacı görevlendirildi. Ü.İ. ve amcası C.İ. ile bir araya getiren uzlaştırmacı, taraflarla müzakerelere başladı. Genç kız, amcasının babası için mevlid okutması halinde uzlaşabileceğini söyledi. Amca C.İ. de bu şartı kabul etti. C.İ.'nin babası için geçtiğimiz gün mevlit okutması üzerine genç kız, amcası için yaptığı şikayeti geri çekti.