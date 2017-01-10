Kol kola arama

Akıllara durgunluk veren kaza Şanlıurfa'da meydana geldi. Haliliye Belediyesi'ne ait Mehmet Sever'in kullandığı cop toplama kamyonu, park halindeki TIR'a arkadan carptı. Carpmanın etkisiyle surucu Mehmet Sever ile temizlik gorevlisi Suleyman Ciftci yaralandı. Kazaihbarının ardından bölgeye polis, sağlık,itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.Olay yerine giden itfaiye ekipleri yarımsaat süren çalışmanın ardından araçtasıkışan Çiftçi'yi bulunduğu yerden çıkardı.Ambulansa taşınan yaralı işçinin, solkolunun koptuğu fark edilince ekiplerçalışma başlattı. Yaralı işci ambulansla hastaneye gonderilirken, ekipler ise kaza sırasında yola savrulan mısırların arasında kopan kolu bulmak icin yoğun caba gosterdi. Yaklaşık yarım saat suren arama sonunda kopan kol, mısırların arasında bulundu ve ozel koruyucu kaba konularak, dikilmek uzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne goturuldu. Acil serviste tedavisi suren Suleyman Ciftci'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Aynı hastaneye kaldırılan Mehmet Sever'in sağlık durumunun iyi olduğu oğrenildi.
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