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Kol kola arama

Çöp kamyonu, mısır yüklü TIR’a arkadan çarptı. Temizlik görevlisi Süleyman Çiftçi’nin . Ekipler mısırların arasında yarım saat kopan kolu aradı!

Kol kola arama
Akıllara durgunluk veren Şanlıurfa'da meydana geldi. 'ne ait Mehmet Sever'in kullandığı cop toplama kamyonu, park halindeki TIR'a arkadan carptı. Carpmanın etkisiyle surucu Mehmet Sever ile temizlik gorevlisi Suleyman Ciftci yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmanın ardından araçta sıkışan Çiftçi'yi bulunduğu yerden çıkardı. Ambulansa taşınan yaralı işçinin, sol kolunun koptuğu fark edilince ekipler çalışma başlattı. Yaralı işci ambulansla hastaneye gonderilirken, ekipler ise kaza sırasında yola savrulan mısırların arasında kopan kolu bulmak icin yoğun caba gosterdi. Yaklaşık yarım saat suren arama sonunda kopan kol, mısırların arasında bulundu ve ozel koruyucu kaba konularak, dikilmek uzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne goturuldu. Acil serviste tedavisi suren Suleyman Ciftci'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Aynı hastaneye kaldırılan Mehmet Sever'in sağlık durumunun iyi olduğu oğrenildi.
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