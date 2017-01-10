Kızının peşinde!

İstanbul Beykoz'da emlakçılık yapan Hüsnü Kopuz, eşi Sibel Çakmak ile 2012 yılının ortalarında boşanma kararı aldı. Mahkeme 2,5 yaşındaki kızlarının velayetini anneye verdi. Hüsnü Kopuz, 24 Eylül 2015 tarihinden sonra kızı Elif Ceren Kopuz'u bir daha göremedi. Daha sonra gerçekleşen tartışmalardan dolayı kızının velayetini almak isteyen baba Hüsnü Kopuz, eşinin akıl sağlığından şüphe ettiğini de Aile Mahkemesi'ne bildirerek tedavi olması gerektiğini söyledi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak arama kararı çıkarttı. İcra memurlarıyla birlikte 17 kere Kavacık Otağtepe'de kızıyla birlikte ikamet eden Sibel Çakmak'ın evine gitti fakat göremeden geri döndü. Hüsnü Kopuz, yaşanan gelişmelerin ardından kapı kapı dolaşarak kızı Elif Ceren'iaramaya başladı. Sibel Çakmak'ınakrabalarıyla da iletişime geçenHüsnü Kopuz henüz bir sonuç eldeedemedi. Baba Kopuz, kızı ElifCeren'in hayatından şüphe ettiğinibelirterek gelecek iyi bir haberbekliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.