Kızının peşinde!

İstanbul Beykoz'da emlakçılık yapan Hüsnü Kopuz, eşi Sibel Çakmak ile 2012 yılının ortalarında boşanma kararı aldı. Mahkeme 2,5 yaşındaki kızlarının velayetini anneye verdi. Hüsnü Kopuz, 24 Eylül 2015 tarihinden sonra kızı Elif Ceren Kopuz'u bir daha göremedi. Daha sonra gerçekleşen tartışmalardan dolayı kızının velayetini almak isteyen baba Hüsnü Kopuz, eşinin akıl sağlığından şüphe ettiğini de Aile Mahkemesi'ne bildirerek tedavi olması gerektiğini söyledi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak arama kararı çıkarttı. İcra memurlarıyla birlikte 17 kere Kavacık Otağtepe'de kızıyla birlikte ikamet eden Sibel Çakmak'ın evine gitti fakat göremeden geri döndü. Hüsnü Kopuz, yaşanan gelişmelerin ardından kapı kapı dolaşarak kızı Elif Ceren'i aramaya başladı. Sibel Çakmak'ın akrabalarıyla da iletişime geçen Hüsnü Kopuz henüz bir sonuç elde edemedi. Baba Kopuz, kızı Elif Ceren'in hayatından şüphe ettiğini belirterek gelecek iyi bir haber bekliyor.