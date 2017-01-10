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Katili aranıyor

Katili aranıyor
İstanbul'da 19 Ekim günü 20 yaşındaki Mert Atalay, arkadaşlarıyla buluştu. Yoldan karşıya geçen Atalay'a araç çarptı. 15 metre savrulan talihsiz genç hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Tokat'ta defnedilen Atalay'ın ölümüne yol açan sürücü ise Tuzla istikametine doğru kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma açtı. Kaçan aracın altı metre fren izi tespit edildi. Sürücü ise aranıyor. Baba Atalay şunları söyledi: " Biraz Allah korkusu, vicdanı olsa bırakıp kaçmaz. İnsanlığını hatırlasın. Bir parça vicdanı varsa polise teslim olsun."
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