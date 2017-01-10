Yol Durumu
  1. Fıtık ettiler
  2. Destan yazıyorlar

Kahraman’a ziyaret

Kahraman’a ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti. Güven Hastanesi'ne giden Kılıçdaroğlu, burada yaklaşık 20 dakika kaldı ve doktorlardan Kahraman'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Hekimlerden bilgi aldık, şu anda kendisi yoğun bakımda ama 'hayati tehlikesinin olmadığı' ifade edildi. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur, gelir parlamentoyu yönetir. Kendisinin esprilerine parlamentonun ihtiyacı var" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar