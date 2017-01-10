Kahraman’a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti. Güven Hastanesi'ne giden Kılıçdaroğlu, burada yaklaşık 20 dakika kaldı ve doktorlardan Kahraman'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Hekimlerden bilgi aldık, şu anda kendisi yoğun bakımda ama 'hayati tehlikesinin olmadığı' ifade edildi. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur, gelir parlamentoyu yönetir. Kendisinin esprilerine parlamentonun ihtiyacı var" dedi.