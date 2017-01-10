Kahraman’a ziyaret

CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmailKahraman'ı ziyaret etti. GüvenHastanesi'ne giden Kılıçdaroğlu,burada yaklaşık 20 dakika kaldı vedoktorlardan Kahraman'ın sağlık durumuhakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu yaptığıaçıklamada, "Hekimlerden bilgi aldık,şu anda kendisi yoğun bakımda ama'hayati tehlikesinin olmadığı' ifadeedildi. İnşallah kısa sürede sağlığınakavuşur, gelir parlamentoyu yönetir.Kendisinin esprilerine parlamentonunihtiyacı var" dedi.
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