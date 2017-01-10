Kaçak aşk!

Adana'da bir süre önce imam eşini terk eden 1 çocuk annesi ŞükranA., sevgilisi Ali Balduz(35) ile yaşamayabaşladı. Kendisinin de aldatıldığından şüphelenen Balduz, dün genç kadını takip etmeye başladı. Adana Adliyesinin karşısındaki Kızılay İş Merkezi önünde tabancasını çıkararak ateş etti. Sol bacağındanvurulan Şükran yereyığılırken, Balduzyeniden tetiğe bastı.Ancak silahı tutuklukyaptı. Ölümden dönen kadının çığlıklarını duyan polis, öfkeli adamı yakaladı. Yüzünü eşarbıyla gizleyerek telefonla yakınlarını arayan Şükran A. ise "Alo vuruldum" diyerek haber verdi. Tedavisinin ardından ifadesi alınan kadın, bir imamla evli olduğunu anlatarak, "Ali Balduz çocuklukaşkımdı ama ailem işsizolduğu için beni onavermedi. Ben de kaçtım,birlikte yaşıyorduk.Ancak çok kıskançtı.O'nu aldatmadım" dediği öğrenildi. Adliyeye götürülürken "Namuslular,namussuzlar kadar cesurolmalı diyerek" bağıran saldırganın da ifadesinde, "Beni aldattığı içinvurdum" dediği bildirildi.
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