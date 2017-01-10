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Kaçak aşk!

Evli bir çocuk annesi kadın, yasak aşkına kaçtı. O da ‘aldatıldım’ diyerek sokak ortasında kurşunladı...

Kaçak aşk!
Adana'da bir süre önce imam eşini terk eden 1 çocuk annesi Şükran A., sevgilisi Ali Balduz (35) ile yaşamaya başladı. Kendisinin de aldatıldığından şüphelenen Balduz, dün genç kadını takip etmeye başladı. Adana Adliyesinin karşısındaki Kızılay İş Merkezi önünde tabancasını çıkararak ateş etti. Sol bacağından vurulan Şükran yere yığılırken, Balduz yeniden tetiğe bastı. Ancak silahı tutukluk yaptı. Ölümden dönen kadının çığlıklarını duyan polis, öfkeli adamı yakaladı. Yüzünü eşarbıyla gizleyerek telefonla yakınlarını arayan Şükran A. ise "Alo vuruldum" diyerek haber verdi. Tedavisinin ardından ifadesi alınan kadın, bir imamla evli olduğunu anlatarak, "Ali Balduz çocukluk aşkımdı ama ailem işsiz olduğu için beni ona vermedi. Ben de kaçtım, birlikte yaşıyorduk. Ancak çok kıskançtı. O'nu aldatmadım" dediği öğrenildi. Adliyeye götürülürken "Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmalı diyerek" bağıran saldırganın da ifadesinde, "Beni aldattığı için vurdum" dediği bildirildi.
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