Huzur saçtı

Ankara'da yaşayan Emine Yelboğa (75), 30 yıl boyunca Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çalıştı. 2005 yılında emekli olunca da Çanakkale'ye taşındı. Bir süre Çanakkale Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde görev aldı. Çocuğu olmayan Yelboğa, eşi öldükten sonra bir başına kaldı. Son olarak yaptığı hareketlede herkesin takdirini kazandı. Oturduğu evini sırf 'kız çocukları okusun' diye sattı. Elde ettiği 350 bin TL'nin 200 bin TL'sini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladı. Kalan 150 bin TL'nin bir kısmı ile de çocukların oynaması için bir park yaptırdı. Kendiside huzurevinde yaşamayabaşladı. Bağışta bulunduğudernek de yapılan yardımla 6kız öğrenciye burs vermeyebaşladı. Kız çocuklarının okumasında katkısı olmasından oldukça mutlu olduğunu belirten Yelboğa, şunları anlattı: "Bir evim vardı. Satıp parasının derneğe bağışladım. Gönlümde hep kızların ve çocukların okuması yatıyordu. Ortada tahsilsiz insan kalmasınistiyordum. Aileler çocuklarınıokutsunlar."
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