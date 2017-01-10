Huzur saçtı

Ankara'da yaşayan Emine Yelboğa (75), 30 yıl boyunca Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çalıştı. 2005 yılında emekli olunca da Çanakkale'ye taşındı. Bir süre Çanakkale Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde görev aldı. Çocuğu olmayan Yelboğa, eşi öldükten sonra bir başına kaldı. Son olarak yaptığı hareketle de herkesin takdirini kazandı. Oturduğu evini sırf 'kız çocukları okusun' diye sattı. Elde ettiği 350 bin TL'nin 200 bin TL'sini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladı. Kalan 150 bin TL'nin bir kısmı ile de çocukların oynaması için bir park yaptırdı. Kendisi de huzurevinde yaşamaya başladı. Bağışta bulunduğu dernek de yapılan yardımla 6 kız öğrenciye burs vermeye başladı. Kız çocuklarının okumasında katkısı olmasından oldukça mutlu olduğunu belirten Yelboğa, şunları anlattı: "Bir evim vardı. Satıp parasının derneğe bağışladım. Gönlümde hep kızların ve çocukların okuması yatıyordu. Ortada tahsilsiz insan kalmasın istiyordum. Aileler çocuklarını okutsunlar."