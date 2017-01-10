Hükümetten saldırı girişimine ilişkin ilk açıklama

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'teki olayın, İzmir'deki olaya benzer olduğunun anlaşıldığını belirterek, Türkiye'de terör örgütleri arasında hiçbir fark kalmadığını, aynı ofisin şubeleri, aynı merkezin yan kolları gibi çalıştığını söyledi.



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Hadise, İzmir'deki olaya benzer olaya benziyor. Bir terörist etkisiz hale getirildi, bir teröristin kaçtığı bilgisi var, çember daralıyor, ikinci kişinizde yakalanması için çalışma var..Terör Örgütleri ne yağarlarsa yapsınlar başarılı olamayacaklar" dedi.



