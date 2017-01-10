Halisdemir’den Sekin’lere taziye

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, İzmir kahramanı Fethi Sekin'in Elazığ'taki kardeşi Ahmet Sekin'i ziyaret etti. Sekin ailesine başsağlığı dileyen Halisdemir, Ahmet Sekin'e Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye etti. Baba Halisdemir, ağlayan Sekin'in kardeşine "Niye ağlıyorsun. Benseviniyorum, büyük bir şeref verdiler bize.Türkiye'nin bayrağına, toprağına, vatanınasahip olan çocuklarımız var" diyerek teselli etti.
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