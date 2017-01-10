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Halisdemir’den Sekin’lere taziye

Halisdemir’den Sekin’lere taziye
15 Temmuz kahramanı 'in babası , İzmir kahramanı 'in Elazığ'taki kardeşi 'i ziyaret etti. Sekin ailesine başsağlığı dileyen Halisdemir, Ahmet Sekin'e Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye etti. Baba Halisdemir, ağlayan Sekin'in kardeşine "Niye ağlıyorsun. Ben seviniyorum, büyük bir şeref verdiler bize. Türkiye'nin bayrağına, toprağına, vatanına sahip olan çocuklarımız var" diyerek teselli etti.
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