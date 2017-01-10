Gerçekleri gördük

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda konuştu. Erdoğan, çok önemli açıklamalar yaptı:



Sığınma hakkı, Suriyeli masumlardan, Arakanlı mazlumlardan, Afganistanlı, Afrikalı gariplerden esirgenirken Fetocu ve PKK'lı teröristlere altın tepside sunuluyor. Canını kurtarmak için bir tas çorba için kapılarına gelenleri kovanlar, darbecilere ve azılı teröristlere sahip çıkmaktadır. 'Dost' demeye dilim varmıyor ama en azından müttefik bildiğimiz ülkelere yakıştıramadığımız bu tablo karşısında elbette üzülüyoruz. Bakıyorsunuz şu anda ülkemizde kara listede olup kaçan Feto Terör Örgütünün mensubu, Amerika'da bir üniversiteye rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem iştir, bu nasıl bir şeydir?



15 Temmuz darbe girişimi nasıl içeride hainler ile vatan aşıklarını ayırmış, ayrıştırmışsa, dışarıda da aynı görevi icra etti. Bu hadise, dostlarımız ve müttefiklerimiz için de turnusol kağıdı oldu. Bunu çok açık, net gördük.,



Hedefleri hedefleri, uygulayıcıları ve sonuçları itibariyle bu darbe girişimi, en sinsi, en pervasız, en büyük ihanettir. 'Himmet, hizmet, diyalog ve eğitim' diyerek, devletimiz içinde örgütlenen, takiye yaparak kendini gizleyen, milletimizin malını, mülkünü, evlatlarını gasp eden bu çete, tarihimizin en alçak terör eylemini gerçekleştirmiştir.



Sinsi bir kanser hücresi gibi içimizde büyüyen, son 25 yıldır dünyayı bir ahtapot gibi saran böyle bir örgütle mücadele muhakkak kolay değildir. Bu mücadele, uzun zaman ve mesai alacaktır ama biz asla pes etmeyecek, rehavete kapılmayacağız.



O gece miletimiz canını hiçe sayarak demokrasisini savunurken bize yılladır demokrasi dersi verenler bekle, gör politikası izlemişlerdir. Burada kayıtsızlıktan bahsediyorum. Hatta darbenin başarılı olmasını ummaktan bahsediyorum. Yaşadığımız hadiselerin onda birini yaşamadıkları halde aldıkları tedbirler ortadayken bizim aldığımız haklı tedbirler bu çevreler tarafından eleştiriliyor.



Hatta darbeciler kimi Avrupa'da mağdur gibi karşılanıyor. FETÖ'cü ve PKK'lı teröristlere bazı haklar altın tepside sunuluyor. Bir tas çorba için kapısına gelenleri kovanlar bunlar sahip çıkıyor. Dost demeye dilim varmıyor ama en azından müttefik bildiğimiz ülkelere yakıştıramıyoruz. FETÖ mensupları ABD'de üniversiteye rektör olabiliyor. Bu ne menem bir iştir. Muhataplarımıza bu meseleleri anlatmayı sürdüreceğiz.



MİLİTAN YETİŞTİRİYOR

FETÖ'nün 115 ülkede örgüte militan yetiştirme okulları vardı. 6 ülkede bu okullar kapatıldı. 2 ülkede okullara el koyuldu. 7 ülkede Türk Maarif Derneği'ne devredildi. Dünyayı ahtapot gibi saran böyle bir örgütle mücadele etmek kolay değildir. Elindeki tüm imkanları ülkemize düşmanlık etmek için kullanıyorlar. Geçen yıl yaptığımız ABD ziayretinde bunu gördük. Sadece Charter okullardan yılda 500 milyon dolar kazanıyor.