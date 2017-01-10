Gaziantep'te kontrol noktasındaki polis ekibine, ihbar üzerine takip edilen bir otomobilden ateş açan 3 kişiden 1'i, kovalamaca sonucu yaralı olarak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen saldırganın irtibatlı olduğu kişilere yönelik il genelinde güvenlik önlemlerini artıran polis, ihbar üzerine Şahinbey Mahallesi'nde içerisinde 3 kişinin bulunduğu 03 UE 626 plakalı aracı takibe aldı.

BİR TERÖRİST YARALI ELE GEÇİRİLDİ

İlçedeki Hayri Tütüncüler Parkı yakınlarındaki kontrol noktasında bekleyen polis ekibine silahla birkaç el ateş açan araçtaki saldırganlar kaçtı. Kovalamaca sırasında kaldırıma çarparak duran otomobildeki 1 kişi silahla vurularak, yaralı ele geçirildi. Diğer iki kişi ise kaçtı.

Bu arada çalıntı olduğu belirlenen araçta arama yapan ekipler, bagajda bulunan bir çantayı kontrollü olarak patlattı. Çanta boş çıktı.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLADI

Güvenlik güçleri, kaçan 2 saldırganın yakalanması için bölgede operasyon başlattı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki saldırıda etkisiz hale getirilen saldırganla irtibatlı olabileceğini değerlendiriyor.