Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde peş peşe silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15.23 sıralarında peş peşe silah sesleri gelince bölgeye takviye ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü önünde teröristlerle polis arasında yaşanan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada 1 polis de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

POLİSİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne çatışma çıktı. Çatışmanın ardından olayın ayrıntıları da yavaş yavaş gelmeye başladı. Bölgeden gelen haberlere göre 2 terörist Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yöneldi. Burada polisin dikkati sayesinde teröristlerden canlı bomba olanı öldürüldü.

Türkiye FETÖ, DEAŞ ve bölücü örgüt PKK ile mücadelesine devam ediyor. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran canlı bomba olduğu belirtilen bir terörist etkisiz hale getirildi. Bir diğer teröristin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

PEŞ PEŞE SİLAH SESLERİ DUYULDU

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde peş peşe silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15.20 sıralarında peş peşe silah sesleri gelince bölgeye takviye ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıkları bir polisin yaralı olduğunu söyledi.

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Olay yerinden gelen son bilgilere göre 1 kişinin arandığı öğrenildi.



VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 15.20 sularında İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına silahlı saldırıda bulunulmuş, saldırıya polis noktasında görevli polis memurlarımızca anında karşılık verilmiş ve saldırgan etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

DİĞER TERÖRİSTLER KAÇTI

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise diğer terörist polislerle çatışarak kaçtı. Bölgede diğer teröristi etkisiz hale getirmek için operasyon düzenleniyor.

HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA: İZMİR SALDIRISINA BENZİYOR

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'teki olayın, İzmir'deki olaya benzer olduğunun anlaşıldığını belirterek, Türkiye'de terör örgütleri arasında hiçbir fark kalmadığını, aynı ofisin şubeleri, aynı merkezin yan kolları gibi çalıştığını söyledi.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN: ALLAH O POLİSLERDEN RAZI OLSUN

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldırmaya çalışan canlı bombanın polisler tarafından etkisiz hale getirilmesinden sonra kısa bir açıklama yaptı. Şahin, "Gaziantep Emniyeti'ne saldıran teröristlere haddini bildiren polislerimizden Allah razı olsun. Olayda yaralanan kahraman polisimize de Allah'tan acil şifa diliyorum." dedi.

ÇEVREDEKİ BİNALARDA VE OTOPARKLARDA ARAMA YAPILIYOR

Emniyet Müdürlüğü önündeki çatışmanın ardından kaçan saldırganlar olduğu ihbarı üzerine polisler Emniyet Müdürlüğü çevresindeki binalar ve otoparklarda operasyon düzenliyor.