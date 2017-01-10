Fıtık ettiler

Adana'da, eşinden ayrıldıktan sonra annesi ile birlikte yaşayan Çiğdem Fındıkkıran (37), bir süre önce midesinden rahatsızlandı. Hastaneye gitti. Doktorlar, 'mide fıtığı' ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Özel bir hastanede tedavi olmak isteyen Fındıkkıran, yakınlarından para topladı. Daha sonra Tarsus'taki özel hastaneye başvurdu. İddiaya göre, doktor M.A.S. ameliyatın basit olduğunu, riskinin bulunmadığını ve sadece 2 saat süreceğini, söyledi. Bu sözlerle ikna olan Fındıkkıran, 2 Eylül 2015'te laparoskopik (kapalı yöntem) mide fıtığı ameliyatı oldu.



AMELİYAT 5 SAAT SÜRDÜ

Ancak 2 saat süreceği söylenen operasyon 5 saat sürdü. Servise alındıktan sonra 2 gün boyunca ağzından kan geldiğini anlatan Fındıkkıran, "Fenalaşınca aynı doktor, genel cerrahi uzmanı ile birlikte beni tekrar ameliyat etti. Kendime geldiğimde hastanedeki bir sağlık görevlisi midemin ve diyaframımın delindiğini, dalağımın yırtıldığını, ciğerlerimin de zarar gördüğünü söyledi" dedi. 15 gün sonra taburcu edildiğini belirten Fındıkkıran şöyle devam etti: "Ameliyat sonrası bir fıtık daha oluşmuş. Sıvı gıdalarla beslenmeye çalışıyorum. Nefes almakta zorlanıyorum. Birkaç kez bayıldım ve acile zor yetiştirdiler. Ameliyat olup, sağlığıma kavuşacağım derken, sağlığımı tümüyle kaybettim. Adana'da gittiğim doktorlar yeniden ameliyat olmam gerektiğini söylüyorlar ancak cesaret edemiyorum. Psikolojim alt üst oldu. Beni kobay gibi kullandılar."