Fıtık ettiler

Adana'da, eşinden ayrıldıktan sonra annesi ile birlikte yaşayan ÇiğdemFındıkkıran (37), bir süre önce midesinden rahatsızlandı. Hastaneye gitti. Doktorlar, 'mide fıtığı' ameliyatıolması gerektiğini söyledi. Özel bir hastanede tedavi olmak isteyen Fındıkkıran, yakınlarından para topladı. Daha sonra Tarsus'taki özel hastaneye başvurdu. İddiaya göre,doktor M.A.S. ameliyatın basit olduğunu,riskinin bulunmadığını vesadece 2 saat süreceğini, söyledi. Bu sözlerle ikna olan Fındıkkıran, 2 Eylül 2015'te laparoskopik (kapalı yöntem) mide fıtığı ameliyatı oldu.
AMELİYAT 5 SAAT SÜRDÜ
Ancak 2 saat süreceği söylenen operasyon 5 saat sürdü. Servise alındıktan sonra 2 gün boyunca ağzından kan geldiğini anlatan Fındıkkıran, "Fenalaşınca aynı doktor, genel cerrahi uzmanı ile birlikte beni tekrar ameliyat etti. Kendime geldiğimde hastanedekibir sağlık görevlisi mideminve diyaframımın delindiğini, dalağımınyırtıldığını, ciğerlerimin dezarar gördüğünü söyledi" dedi. 15 gün sonra taburcu edildiğini belirten Fındıkkıran şöyle devam etti: "Ameliyat sonrası bir fıtık daha oluşmuş. Sıvı gıdalarla beslenmeye çalışıyorum. Nefes almakta zorlanıyorum. Birkaç kez bayıldım ve acile zor yetiştirdiler. Ameliyat olup, sağlığıma kavuşacağım derken, sağlığımı tümüyle kaybettim. Adana'da gittiğim doktorlar yeniden ameliyat olmam gerektiğini söylüyorlar ancak cesaret edemiyorum. Psikolojim alt üst oldu. Beni kobay gibi kullandılar."
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