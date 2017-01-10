Eşsiz çapkın

İstanbul Esenler'de yaşayan 20yıllık evli Fatma T., kocası MehmetT.'nin kendisinin aldattığını öğrendi.Bayılan ve hastaneye kaldırılan kadınertesi gün evi terk etti. Eşinin evinkapı kilidini değiştirdiğini oğrenen kadınsuc duyurusunda bulundu. Psikolojisininbozulduğunu belirten Fatma T.'nin şikayetiuzerine Mehmet T.'ye 'kotu muamele'sucundan 1 yıl hapis istemiyle dava acıldı.Hata yaptığını kabul eden Mehmet T., "Şuan evde birbirimizle konuşmadan beraberyaşıyoruz" dedi. Davanın ilk celsesindeFatma T. şikayetinden vazgecince MehmetT., yeterli delil olmadığı gerekcesiyleberaat etti.
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