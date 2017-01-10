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Eşsiz çapkın

Eşsiz çapkın
İstanbul Esenler'de yaşayan 20 yıllık evli Fatma T., kocası Mehmet T.'nin kendisinin aldattığını öğrendi. Bayılan ve hastaneye kaldırılan kadın ertesi gün evi terk etti. Eşinin evin kapı kilidini değiştirdiğini oğrenen kadın suc duyurusunda bulundu. Psikolojisinin bozulduğunu belirten Fatma T.'nin şikayeti uzerine Mehmet T.'ye 'kotu muamele' sucundan 1 yıl hapis istemiyle dava acıldı. Hata yaptığını kabul eden Mehmet T., "Şu an evde birbirimizle konuşmadan beraber yaşıyoruz" dedi. Davanın ilk celsesinde Fatma T. şikayetinden vazgecince Mehmet T., yeterli delil olmadığı gerekcesiyle beraat etti.

Osman ASİLTÜRK
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