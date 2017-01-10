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Erdoğan'dan 81 il siyle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden 81 ilin si ile bağlantısı yaptı.

Erdoğandan 81 il valisiyle telekonferans

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden 81 ilin si ile bağlantısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan merkezden, büyük ekrana yansıtılan görüntüler aracılığıyla 81 il valisi ile görüşen 'a, telekonferans bağlantısı sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da eşlik etti.

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  • 10 Ocak 2017, Salı 19:03
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