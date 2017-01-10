Ebru ayrıldı!

ABD'de tutuklu olan RızaSarraf, Kanlıca sahilindeüç yalıdan oluşan MehmetArif Bey Yalılarından ikisini2011'de satın alarak, 4 parselinikendi, 5 parselini ise eşi EbruGündeş Sarraf üzerine kaydettirdi.Tarihi eser olarak tescili yapılanyalılarda tadilat çalışması başlattı.Tadilatın 2960 sayılı BoğaziçiKanunu'na aykırı gerçekleştiğiiddiaları üzerine suç duyurusundabulunuldu. Şüpheliler Rıza Sarraf,eşi Ebru Gündeş Sarraf ve tadilatişlemlerini yaptığı belirlenenHakkı Süha Gökdemir'in"2863 Sayılı Kültür ve TabiatVarlıklarını Koruma Kanunu'naaykırılık" suçundan 6'şaraydan 3'er yıla kadar hapislecezalandırılması talep edildi.Davanın 5'nci duruşmasına3 kişi de katılmazkensanıkları avukatları temsiletti. Gündeş'in avukatıHatice Altınbilek, davadagizlilik taleplerini yinelediklerinibelirterek müştekilerin ihbareden sıfatında olabileceklerinisöyledi ve müşteki sıfatlarınınkaldırılmasını talep etti. Sarraf'ınhala ABD'de tutuklu bulunduğunubelirten avukat Altınbilek,"Uluslararası istinabe meşakkatlibir süreçtir. Adil yargılanmahakkının ihlal edilmemesiaçısından savunması alınanmüvekkilim hakkındaki dosyanıntefrik edilmesini istiyoruz" dedi.Savunması alınan sanıklarınadil yargılanma hakkının ihlaledileceğini ifade eden mahkemehakimi, Gündeş ve Özdemiryönünden davanın ayrılarakyeni esasa kaydedilmesine,Sarraf yönünden davanınbu esas üzerinden devametmesine karar verdi.Mahkeme ayrıca, ayrılan dosyanınuzamaması amacıyla tensipzaptıyla keşif günü verilmesinekarar vererek duruşmayı erteledi.
SAVUNMASI ALINABİLİR
Mahkeme hakimi, Hakkı Sağlam ve Hüseyin Sağ'ın 'müşteki' sıfatını taşıyamayacaklarını ancak ihbar eden sıfatı alabileceklerini belirtti. Sanıklar Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Özdemir'in savunmalarının alındığını, diğer sanık Rıza Sarraf'ın uzun süredir ABD'de tutuklu olduğunu belirten mahkeme Sarraf'ın savunmasının uluslararası istinabe yoluyla alınabileceğini kaydetti.
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