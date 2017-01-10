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Ebru ayrıldı!

Beykoz Kanlıca’daki yalılarında, kanunlara aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla Rıza Sarraf ve eşi ’in birlikte yargılandığı davada mahkeme, ünlü şarkıcının dosyasını ayırdı...

Ebru ayrıldı!
ABD'de tutuklu olan Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011'de satın alarak, 4 parselini kendi, 5 parselini ise eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirdi. Tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı gerçekleştiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Şüpheliler Rıza Sarraf, eşi Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir'in "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Davanın 5'nci duruşmasına 3 kişi de katılmazken sanıkları avukatları temsil etti. Gündeş'in avukatı Hatice Altınbilek, davada gizlilik taleplerini yinelediklerini belirterek müştekilerin ihbar eden sıfatında olabileceklerini söyledi ve müşteki sıfatlarının kaldırılmasını talep etti. Sarraf'ın hala ABD'de tutuklu bulunduğunu belirten avukat Altınbilek, "Uluslararası istinabe meşakkatli bir süreçtir. Adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi açısından savunması alınan müvekkilim hakkındaki dosyanın tefrik edilmesini istiyoruz" dedi. Savunması alınan sanıkların adil yargılanma hakkının ihlal edileceğini ifade eden mahkeme hakimi, Gündeş ve Özdemir yönünden davanın ayrılarak yeni esasa kaydedilmesine, Sarraf yönünden davanın bu esas üzerinden devam etmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, ayrılan dosyanın uzamaması amacıyla tensip zaptıyla keşif günü verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

SAVUNMASI ALINABİLİR
Mahkeme hakimi, Hakkı Sağlam ve Hüseyin Sağ'ın 'müşteki' sıfatını taşıyamayacaklarını ancak ihbar eden sıfatı alabileceklerini belirtti. Sanıklar Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Özdemir'in savunmalarının alındığını, diğer sanık Rıza Sarraf'ın uzun süredir ABD'de tutuklu olduğunu belirten mahkeme Sarraf'ın savunmasının uluslararası istinabe yoluyla alınabileceğini kaydetti.
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