Duman oldular!

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarı değerlendirdi. Belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyon yapılan evin yatak odasında ortaya çıkan detaylar herkesi şoke etti. Odanın bir yerine gizli birbölme yapan sahtekarlarınburaya sakladığı tam 48 bin240 paket kaçak sigara elegeçirildi. Güvenlik ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlatıldı. A.S. ve F.S. isimli şüphelilerin de gözaltına alındı. Öte yandan Van-Özalp karayolunda şüpheli bir araç, ekipleri harekete geçirdi. Durdurulan araçta 3 bin 240 paket sigara ele geçirildi. Sürücü H.C hakkında işlembaşlatıldığı belirtildi.
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