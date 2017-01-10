Döner yandı

1950 yılında Bursa'da kurulan ve damaklarımızda fenomen bir lezzet oluşturan Hacıbey Kebapçılık iflas etti. Ünlü döner markası geçtiğimiz yıl Haziran ayında mahkemeye 'iflas erteleme' başvurusunda bulundu. Dava İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görüldü. Yargılama sonrasımahkeme, şirketinkurtarılamayacağı gerekçesiyleiflasına karar verdi. Dava dosyası ise tasfiye işlemleri için icra iflas müdürlüğüne gönderildi. Şirketin İstanbul Ataşehir'deaçtığı lüks şubenin ardındanmali sıkıntıya girdiği gündemegelmişti. Şirketin avukatı SerkanDuran, kararı temyiz ettiklerini ve kararın kesinleşmesi ile birlikte tasfiye sürecine geçileceğini ifade etti. Sektörünün köklüfirmalarından biri olan HacıbeyDöner, 1950'de HüseyinHacıbeyli tarafından Bursa'dakurulmuştu.
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