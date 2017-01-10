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Döner yandı

İflasının ertelenmesi için mahkemeye başvuran ünlü döner markası ’a kötü haber geldi. Mahkeme heyeti, şirketin kurtarılamayacağını söyleyip iflas kararı verdi...

Döner yandı
1950 yılında Bursa'da kurulan ve damaklarımızda fenomen bir lezzet oluşturan Hacıbey Kebapçılık iflas etti. Ünlü döner markası geçtiğimiz yıl Haziran ayında mahkemeye 'iflas erteleme' başvurusunda bulundu. Dava İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görüldü. Yargılama sonrası mahkeme, şirketin kurtarılamayacağı gerekçesiyle iflasına karar verdi. Dava dosyası ise tasfiye işlemleri için icra iflas müdürlüğüne gönderildi. Şirketin İstanbul Ataşehir'de açtığı lüks şubenin ardından mali sıkıntıya girdiği gündeme gelmişti. Şirketin avukatı Serkan Duran, kararı temyiz ettiklerini ve kararın kesinleşmesi ile birlikte tasfiye sürecine geçileceğini ifade etti. Sektörünün köklü firmalarından biri olan Hacıbey Döner, 1950'de Hüseyin Hacıbeyli tarafından Bursa'da kurulmuştu.
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