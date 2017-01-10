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Destan yazıyorlar

Bakanlar , Fikri Işık ve Recep Akdağ, ’nı ziyaret etti. Kamptaki askerlerle telefonda görüşen , “Sizler orada destan yazıyorsunuz” dedi

Destan yazıyorlar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, nı ziyaret etti... Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamptaki askerlerle telefonla görüştü. Erdoğan, görüşmede, Başika'daki tüm askerleri kutlayarak, "Başika kampındaki başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Sizler orada gerçekten bir destan yazıyorsunuz. DEAŞ'a sizler orada ciddi manada kan kusturdunuz, onlara ciddi manada hesap sordunuz. Suriye'de verilen mücadelede de gerçekten bin 300 civarında DEAŞ'lının etkisiz hale getirilmiş olması, burada Türk askerinin kudretini göstermesi bakımından çok önemli olmuştur" dedi. 'la konuşan askerler, büyük mutluluk yaşadı.
Erdoğan'dan Başika kampındaki askerlere telefon
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