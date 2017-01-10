Destan yazıyorlar

Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanı BeratAlbayrak, Milli SavunmaBakanı Fikri Işık ve SağlıkBakanı Recep Akdağ,Başika kampını ziyaretetti... Ziyaret sırasındaCumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, kamptakiaskerlerle telefonla görüştü.Erdoğan, görüşmede,Başika'daki tüm askerlerikutlayarak, "Başikakampındaki başarılarınızınartarak devamınıdiliyorum. Allah yar veyardımcınız olsun inşallah.Sizler orada gerçektenbir destan yazıyorsunuz.DEAŞ'a sizler orada ciddimanada kan kusturdunuz,onlara ciddi manada hesapsordunuz. Suriye'de verilenmücadelede de gerçektenbin 300 civarındaDEAŞ'lının etkisiz halegetirilmiş olması, buradaTürk askerinin kudretinigöstermesi bakımındançok önemli olmuştur" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'lakonuşan askerler, büyükmutluluk yaşadı.
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