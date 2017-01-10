DAEŞ, PKK ve FETÖ aynı ofisin şubeleri gibi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önündeki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş, "İzmir'deki olaya benzer olduğu anlaşılıyor ilk bilgiler çerçevesinde. Teröristin etkisiz hale getirilmesi , bir teröristin de olay yerinden kaçtığı yönünde bilgiler var. Onun da yakalanması için çemberin daraldığı anlaşılıyor, ümit ederim o ikinci kişinin de bir an evvel yakalanması sağlanmış olur. Bu şunu gösteriyor. dedi.

"HEPSİ AYNI OFİSİN ŞUBELERİ GİBİ"

Türkiye'de terör örgütleri DAEŞ, PKK ve FETÖ arasında bir fark kalmamıştır. Bunların hepsi tabiri caizse aynı ofisin şubeleri gibi çalışmaktadır. Birbirlerine karşı desteklerini sunuyorlar. Amaç Türkiye'nin birliğini, beraberliğini bozup kaos ortamı oluşturmaktır. Terör saldırıları karşısında içimiz yanıyor, her sadırı sonrasında milletimizin birlik, beraberlik duyguları kuvvetleniyor. Terör örgütleri başarılı olamayacaklar. Bunların hepsinin üstesinden gelecek güce sahip bu millet" diye konuştu.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesinin 338 oy ile kabul edildiğinin anımsatılması üzerine Kurtulmuş "Bu ilk oylamadır. Bundan sonraki oylamalarda daha fazla oy çıkmasını tahmin ediyoruz. Yeterlidir ve bu anayasa paketinin TBMM'den kabul edilerek çıkacağını işaret etmektedir.Böyle bir anayasa paketinin gelmesi ve Meclis'ten geçmesi önemlidir" dedi.