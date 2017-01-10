Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 - 25 Ocak tarihlerinde Afrika turuna çıkacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 22-25 Ocak 2017 tarihleri arasında Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce kurban vekaleti verip kurban kestirdiği Tanzanya'yı da ziyaret edecek. Erdoğan bu ülkeleri ilk defa ziyaret ediyor.