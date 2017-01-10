Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 - 25 Ocak tarihlerinde Afrika turuna çıkacak.
Cumhurbaşkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 22-25 Ocak 2017 tarihleri arasında Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce kurban vekaleti verip kurban kestirdiği Tanzanya'yı da ziyaret edecek. Erdoğan bu ülkeleri ilk defa ziyaret ediyor.
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Allah yolunu acik etsin.
insan-suresi30. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Alim’dir, Hakim’...rüyamda türkiye başkanlık sistemine geçilmiş ilahi irade tecelli etmiş ,milli irade 200-300 yıl sonra ilahi iradesine tekrar kavuşmuş her mazlunun duasıyla ...şükür allaha...rüya ya işte bu ... ya siyonist hiristiyan, kuran düşmanı ,cehennem köpekleri nin geceyi nasıl gecirdikleri ,,,onuda gördüm rüyamda, birbirlerinin kanını içip eniklerini (hetö pkk hdp vs ) yiyor lardı.
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