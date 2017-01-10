Korkunç cinayet 13 Ekim 2015'te meydana geldi. Abant İzzet Baysal Universitesi oğrencisi Dilay Gül (21)ilişki teklifini reddettiğisınıf arkadaşı Uğur Aydemir(23) tarafından 19 yerindenbıçaklanarak öldürüldü. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ağırlaştırılmış omur boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Aydemir hakim karşısına cıktı. Olay anını hatırlamadığını ileri surdu. Aydemir, "17 yaşımdan bu yana sorunlar yaşıyorum. Olay oldu işte, nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi. Hakim sanığa "Dilay'ın vücudunda19 kesik var. Bunu ilkeylemde mi yaptın?" diyesordu. Bu sırada Dilay'ınannesi Tülay Tuncer gözyaşlarınıtutamadı. Hakimin sorusuna yine "Hatırlamıyorum" diye cevap veren sanık, tek kişilik hucrede kalmak istediğini soyledi. Duruşma ertelendi. Dilay'ın annesi Tulay Tuncer, sanık salondan cıkarılırken, "Uğursuz, canımı aldın" diyerek tepki gosterdi.
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