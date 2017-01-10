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‘Canımı aldın’

Okul arkadaşı Dilay’ı öldüren hakim karşısına çıktı. Acılı anne, katile “Uğursuz, canımı aldın” diye haykırdı

‘Canımı aldın’
Korkunç 13 Ekim 2015'te meydana geldi. Abant İzzet Baysal Universitesi oğrencisi Dilay Gül (21) ilişki teklifini reddettiği sınıf arkadaşı Uğur Aydemir (23) tarafından 19 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ağırlaştırılmış omur boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Aydemir hakim karşısına cıktı. Olay anını hatırlamadığını ileri surdu. Aydemir, "17 yaşımdan bu yana sorunlar yaşıyorum. Olay oldu işte, nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi. Hakim sanığa "Dilay'ın vücudunda 19 kesik var. Bunu ilk eylemde mi yaptın?" diye sordu. Bu sırada Dilay'ın annesi Tülay Tuncer gözyaşlarını tutamadı. Hakimin sorusuna yine "Hatırlamıyorum" diye cevap veren sanık, tek kişilik hucrede kalmak istediğini soyledi. Duruşma ertelendi. Dilay'ın annesi Tulay Tuncer, sanık salondan cıkarılırken, "Uğursuz, canımı aldın" diyerek tepki gosterdi.
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