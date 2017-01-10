Camide tente çatı çöktü! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı sırasında kardan dolayı branda çöktü. Kar altında kalan insanlar olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

2 ÖLÜ 23 YARALI

Cemaatin yardımıyla kar altındakalan bazı vatandaşlar kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, basın mensuplarına kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 23 kişinin yaralandığını açıkladı.

MÜFTÜDEN AÇIKLAMA

İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, kar nedeniyle tenteleri çöken Ataköy 5'inci Kısım Camii'ne gelerek, cami imamı Adem Karabey'den bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Yaran, "Olay araştırılacak incelenecek. Şu an kimin kusurlu olduğunu arama zamanı değil" dedi.

"Kurumsal anlamda birbirimizi suçlamanın anlamı yok" diyen Yaran, "Cami görevlilerimizin daha önce yaptığı görüşmeler var. Bunlar araştırılır kimin ne kusuru varsa gerekeni yapılır" diye konuştu.Cami imamının uyarı anonsu yaptığını kaydeden Rahmi Yaran, "Cami imamımız defalarca anons yapmış, gerekli yerlerle telefon görüşmesi var. Bu alana girmeyin diye şerit çektirmiş" şeklinde konuştu.Yaran, "Tehlike daha önce görülmüş ve ilgililere bildirilmiş. İlgililer vaktinde gelmemişler" ifadesini kullandı.