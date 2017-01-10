Bunu da GÖLdük

Buz Devri İstanbul’a geldi! Megakent, son 7 yılın en soğuk kışyıla yüzleşti. Büyükçekmece Gölü ilk kez donarken caddeler kilitlendi. Şehirde kar kalınlığı 120 santimi geçti. Kamu kurumlarında mesai ise 15:30’da sona erdi
Ana haber bültenleri, her daim hava haberleriyle bitti. Hava durumunu sunan spikerin, "Balkanlar üzerindengelen soğuk ve yağışlı havadalgası" hafızalarda kazınan repliklerdendi. Ancak esprisi yapılan bu söz, bir anda gerçekleşti. Soğuk hava dalgası, geçtiğimiz Cuma günü yurda girdi. İlk hedef Türkiye'nin ve hatta dünyanın megakenti İstanbul'un ta kendisiydi. Karbir anda bastırdı, sıcaklık eksi7'lere kadar indi. Yollar kilitlendi. Ara sokaklar kardan geçilemez hale geldi. İstanbul kar şoku yaşarkenuzmanlar "Son 7 yılın en yoğunkar yağışı" dedi. İstanbullular,ana haberlerden çok Meteorolojibültenlerine kilitlendi.
BOĞAZ TRAFİĞE KAPALI
Uzmanlar, kar yağışının artarak devam edeceğini söyledi. Boğaztrafiğe kapatılırken ağıraraçların trafiğe çıkışının dayasaklandığı belirtildi. Günlerdir yola çıkmayan araçların üzeri karla kapanırken, Cuma gününden beri park edilmiş çok sayıda aracın olduğu yerde durduğu belirtildi. THY de 278 seferiniiptal etti Kamu kurumlarıiçin mesai 15:30'a çekildi. Kar kadar buz da İstanbul'un gündemiydi. Hatta soğuk yüzünden Büyükçekmece Gölü donarken ortaya çıkan manzara kimilerine göre romantikti.
'KAR'A HAREKATI! İstanbul'un kışı da adına yakıştı! Megakent, kardan en çok etkilenen kentler arasında ilk sırada yer aldı. Ancak Türkiye'nin hemen hemen tüm noktalarında karla mücadale vardı. Çeşme-İzmir Karayolu'nun yüksek kesimlerini kar kapladı. Ankara, artık An"Kara"ydı. Doğu, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç bölgelerinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.
EN ÜNLÜ KURTARMA İstanbul'daki kar yağışı ilginç ve ünlü olaylara da yol açtı. Bir dizinin oyuncuları ve çekim ekibi Belgrad Ormanı'nda mahsur kaldı. Oyuncular durumlarını sosyal medyadan paylaştı. "80 kişi 20 araç 8 saattir Belgrad Ormanı'nda mahsuruz. Araçlar kara saplandı, yakıtımız bitiyor" mesajını gören Alemdağ Jandarma Komando Taburu'ndan bir kurtarma ekibi harekete geçti. Askerler kısa süre sonra ekibe ulaştı. Yolda kalan araçlar askeri araçlarla çekilerek kardan çıkartıldı.
Mahsurkalan oyunculararasında BensuSoral da vardı.
Kar ve fırtına hava ulaşımını da etkiledi. THY, İstanbul'daki 278 seferini iptal etti. Yolcular otellere yerleştirildi. Bazıları da havalimanında konaklamayı tercih etti!
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